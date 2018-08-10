Пошлины на алюминий и сталь были удвоены

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Об этом американский лидер заявил в своем Twitter.

Глава США подчеркнул, что пошлины на алюминий и сталь были удвоены.

"Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции. Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, а на сталь - 50%", - отметил президент.

Трамп добавил, что отношения США и Турции сейчас "не хорошие" и отметил, что турецкая лира быстро падает по отношению к доллару.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, Минфин США ввел санкции против глав МВД и Минюста Турции. Ограничения наложены в рамках "закона Магнитского", который позволяет Минфину вводить санкции против людей, замешанных в нарушении прав человека.

4 августа на сайте торгового представительства США появилась информация о том, что Белый дом намерен пересмотреть участие Турции в программе льготного импорта товаров из развивающихся стран в США. Отмечалось, что данное решение было вызвано введением Турцией тарифов на поставки товаров из Штатов, которые затронули импорт в объеме 1,78 млрд долларов.