Минфин США ввел санкции против глав МВД и Минюста Турции

Санкции против чиновников ввели из-за их роли в преследовании американского пастора Брансона

Министерство финансов США сегодня, 1 августа, ввело санкции против двух турецких министров - главы МВД Сулеймана Сойлу и руководителя Минюста Абдулхамита Гюля - из-за их роли в преследовании американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Ограничения наложены в рамках "закона Магнитского", который позволяет Минфину вводить санкции против людей, замешанных в нарушении прав человека. Санкции означают заморозку имущества Сойлу и Гюля в США и запрет для американских граждан на проведение финансовых операций с ними.

"Неправосудное задержание и преследование пастора Брансона турецкими чиновниками просто неприемлемо. Президент Трамп ясно дал понять, что США ожидают от Турции его немедленного освобождения", - сказал глава Минфина Стивен Мнучин.

Напомним, 26 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями из-за длительного удержания в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Отметим, Брансона арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.