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Эрдоган получил вторую дозу вакцины от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил вторую прививку от коронавируса. Таким образом, он полностью вакцинировался от COVID-19.

Об этом Эрдоган сообщил в Telegram.

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"Здравствуйте, дорогие братья, сегодня мне ввели вторую дозу вакцины от COVID-19. Мы нацелены на то, чтобы в ближайшее время все наши жители сделали прививку", - написал он.

Отметим, что турецкого лидера вакцинировали препаратом китайской компании Sinovac.

Напомним, 14 января Реджеп Тайип Эрдоган получил первую прививку от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в середине января Турция разрешила применение COVID-вакцины китайской компании Sinovac. Первым вакцину от коронавируса в Турции получил министр здравоохранения.

Кроме того, в начале февраля в Турции выявили первые случаи заражения южноафриканским и бразильским штаммами коронавируса.

Добавим, что в первый день кампании по вакцинации прививку от коронавируса получили более 100 тысяч жителей Турции. На первом этапе Турция вакцинирует медработников.

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Новости Украины ТурцияРеджеп Тайип Эрдоганвакцинация
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