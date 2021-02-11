Эрдоган получил вторую дозу вакцины от COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил вторую прививку от коронавируса. Таким образом, он полностью вакцинировался от COVID-19.
Об этом Эрдоган сообщил в Telegram.
"Здравствуйте, дорогие братья, сегодня мне ввели вторую дозу вакцины от COVID-19. Мы нацелены на то, чтобы в ближайшее время все наши жители сделали прививку", - написал он.
Отметим, что турецкого лидера вакцинировали препаратом китайской компании Sinovac.
Напомним, 14 января Реджеп Тайип Эрдоган получил первую прививку от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в середине января Турция разрешила применение COVID-вакцины китайской компании Sinovac. Первым вакцину от коронавируса в Турции получил министр здравоохранения.
Кроме того, в начале февраля в Турции выявили первые случаи заражения южноафриканским и бразильским штаммами коронавируса.
Добавим, что в первый день кампании по вакцинации прививку от коронавируса получили более 100 тысяч жителей Турции. На первом этапе Турция вакцинирует медработников.