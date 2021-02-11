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Ердоган отримав другу дозу вакцини від COVID-19

Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган отримав другу щеплення від коронавірусу. Таким чином, він повністю вакцинувався від COVID-19.

Про це Ердоган повідомив в Telegram.

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"Здрастуйте, дорогі брати, мені ввели другу дозу вакцини від COVID-19. Ми націлені на те, щоб найближчим часом всі наші жителі зробили щеплення", - написав він.

Зазначимо, що турецького лідера вакцинували препаратом китайської компанії Sinovac.

Нагадаємо, 14 січня Реджеп Тайіп Ердоган отримав першу щеплення від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що в середині січня Туреччина дозволила застосування COVID-вакцини китайської компанії Sinovac. Першим вакцину від коронавірусу в Туреччині отримав міністр охорони здоров'я.

Крім того, на початку лютого в Туреччині виявили перші випадки зараження південноафриканським і бразильським штамами коронавірусу.

Додамо, що в перший день кампанії з вакцинації щеплення від коронавірусу отримали понад 100 тисяч жителів Туреччини. На першому етапі Туреччина вакцинує медпрацівників.

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