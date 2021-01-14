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Турция в первый день вакцинировала от COVID более 100 тысяч человек

Анкара, Четверг 14 января 2021 16:52
Турция в первый день вакцинировала от COVID более 100 тысяч человек
Фото: Фахреттин Коджа (twitter com drfahrettinkoca)
Автор: РБК-Украина

За первый день вакцинации от COVID в Турции привили более 100 тысяч человек. Прививки делают вакциной китайского производителя Sinovac.

Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По его словам, на данный момент первую дозу вакцины получили более 100 тысяч медиков.

"Турция имеет мощную инфраструктуру для внедрения программы вакцинации. Я хотел бы поблагодарить всех, кто верит и поддерживает ее", - добавил Коджа.

Напомним, ранее агентство фармацевтических препаратов Турции выдало разрешение на экстренное применение вакцины от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac. Также вчера была сделана первая прививка.

Также стало известно, что китайскую вакцину Sinovac планируют зарегистрировать в Украине до 5 февраля. "Лекхим" подаст документы на регистрацию после ее одобрения в Бразилии. Украинский представитель Sinovac договорился о закупке 5 млн доз вакцины для продажи в Украине. Министерство здравоохранения заключило контракт на 1,9 млн доз, которые будут использованы в рамках бесплатной вакцинации.

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