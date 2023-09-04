Эрдоган после встречи с Путиным просит Украину "смягчить подход" по "зерновой сделке"

Украине необходимо "смягчить свой подход" для возобновления "зерновой сделки", из которой Россия вышла в июле.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Для того чтобы иметь возможность делать общие шаги с Россией, Украине необходимо смягчить свой подход. Особенно сейчас важно зерно, которое будет направляться в наименее развитые нищие африканские страны", - заявил турецкий лидер на совместной пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным после встречи в Сочи.

При этом он добавил, что Путин "справедливо не одобряет, если 44% зерна пойдет в европейские страны".

По словам Эрдогана, Турция подготовила новое предложение ООН по возобновлению "зерновой сделки", которое предусматривает "важные улучшения".

"С турецкой стороны я верю, что в ближайшее время мы сможем достичь решения, которое оправдает ожидания (в отношении "зерновой сделки", - ред.)", - сказал он.

Выход России из зерновой сделки

В июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. После этого оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

Как известно, 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения", а 26 августа - еще одно.

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