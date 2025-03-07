Ердоган підтримав пропозицію Зеленського про тишу в повітрі і на морі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтримав пропозицію стосовно встановлення режиму тиші в повітрі і на морі між РФ та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ердогана, якого цитує The Guardian.

Відповідну заяву президент Туреччини зробив під час онлайн-зустрічі, організованої ЄС. Він зазначив, що підтримав заклик президента України Володимира Зеленського і лідера Франції Еммануеля Макрона до повітряного та морського перемир'я. "Ми підтримуємо ідею якнайшвидшого встановлення перемир'я і припинення атак у повітрі та на морі як захід зміцнення довіри між сторонами", - сказав Ердоган. Варто додати, що, за повідомленнями ЗМІ, Туреччина готова обговорювати можливість відправлення своїх військ для миротворчої місії в Україні.