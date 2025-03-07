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Ердоган підтримав пропозицію Зеленського про тишу в повітрі і на морі

Анкара, П'ятниця 07 березня 2025 15:18
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Ердоган підтримав пропозицію Зеленського про тишу в повітрі і на морі Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтримав пропозицію стосовно встановлення режиму тиші в повітрі і на морі між РФ та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ердогана, якого цитує The Guardian.

Відповідну заяву президент Туреччини зробив під час онлайн-зустрічі, організованої ЄС. Він зазначив, що підтримав заклик президента України Володимира Зеленського і лідера Франції Еммануеля Макрона до повітряного та морського перемир'я.

"Ми підтримуємо ідею якнайшвидшого встановлення перемир'я і припинення атак у повітрі та на морі як захід зміцнення довіри між сторонами", - сказав Ердоган.

Варто додати, що, за повідомленнями ЗМІ, Туреччина готова обговорювати можливість відправлення своїх військ для миротворчої місії в Україні.

Пропозиція тиші

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський назвав перші можливі кроки до врегулювання війни. На думку президента, це може бути вставлення режиму тиші у повітрі та на морі. Йдеться про припинення повітряних атак і бойових дій на морі.

У понеділок, 10 березня, Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Наступного дня делегації України та США проведуть переговори у Джидді. Делегацію України очолить керівник ОП Андрій Єрмак.

За словами речника МЗС Георгія Тихого, сторони обговорять двосторонні відносини, стратегічне партнерство та шлях до миру. Він зазначав, що зустріч у Саудівській Аравії буде хорошою нагодою, щоб детальніше говорити пропозицію тиші, а також підписати рамкову угоду про копалини.

Детальніше про те, що відомо про ініціативу Зеленського і чи піде на це РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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