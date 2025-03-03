Рішення щодо завершення війни не може бути знайдено без участі України та РФ, - Ердоган

Рішення щодо завершення війни Росії проти України не може бути знайдене ні без Києва, ні без Москви.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив під час виступу на іфтарі з послами.

Ердоган додав, що за три роки повномасштабної війни в Україні Туреччина "прагнула знайти рішення для української кризи, не підливаючи масла у вогонь".

"Хоча ми й продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, ми вважаємо, що можливе рішення не може бути знайдене ні без Росії, ні без України", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на зустрічі європейських лідерів у Лондоні, яка відбулася 2 березня, глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан планував повторити пропозицію Анкари провести мирні переговори між Україною та Росією.

До того ж Туреччина, яка неодноразово закликала до припинення вогню з 2024 року, привітала ініціативу США щодо припинення війни, яку було зірвано публічною суперечкою між президентами України та США 28 лютого у Вашингтоні.

Також днями видання Bloomberg писало, що Туреччина могла б відправити своїх військових в Україну. Однак Анкара не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо не буде залучена до всіх консультацій і підготовки щодо її формування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.