Туреччина сподівається, що РФ конструктивно відреагує на ідею про припинення вогню, - Ердоган

Туреччина хоче побачити конструктивну реакцію Росії на пропозицію США про 30-денне припинення вогню з Україною.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

"Тепер ми сподіваємося, що Росія відповість конструктивно", - зазначив турецький президент на спільній пресконференції в Анкарі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Ердоган підкреслив, що Туреччина вважає позитивною і важливою згоду України припинити вогонь з Росією на 30 днів.

Ініціатива США

Нагадаємо, США вчора, 11 березня, запропонували Україні почати тимчасово перемир'я з Росією. Воно має тривати 30 днів. Українські чиновники погодилися на таку ініціативу. Але невідомо, як відреагує Росія.

За даними Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін може погодитися на таке припинення вогню, але з умовою, що поставки зброї в Україну припиняться.

При цьому президент США Дональд Трамп зазначив, що американські чиновники вже попрямували до Росії, щоб обговорити таку ідею.

У разі, якщо Росія відмовиться приймати припинення вогню, США можуть натиснути на неї санкціями.

До речі, раніше політолог Володимир Фесенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив, що з припиненням вогню на суші може виникнути проблема.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.