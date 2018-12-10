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Эрдоган осудил политику двойных стандартов стран Запада

Новости » Политика    10.12.2018 - 15:26
Эрдоган осудил политику двойных стандартов стран Запада
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com)

По словам президента, страны, призывавшие Турцию открыть границы для миллионов беженцев, возводят стены на их пути

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил политику двойных стандартов стран Запада. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

"На Западе преднамеренно нагнетали ажиотаж вокруг акций протеста в Турции. Но когда речь заходит о протестах во Франции, демонстрируется совсем иной подход. Происходящее во Франции игнорируют", - заявил он.

По словам президента, страны, призывавшие Турцию открыть границы для миллионов беженцев, возводят стены на их пути.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в начале недели обратится к народу в связи с массовыми протестами "желтых жилетов".

Также накануне стало известно, что правоохранительные органы Франции расследуют возможное вмешательство Российской Федерации в массовые акции протеста.

Добавим, что во Франции правоохранители уже задержали 1723 демонстрантов, которые участвуют в акции протестов "желтых жилетов. Ранее сообщалось, что по словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в акциях протеста "желтых жилетов" приняли участие около 125 тысяч человек.

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Новости Украины ФранцияпротестТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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