По словам президента, страны, призывавшие Турцию открыть границы для миллионов беженцев, возводят стены на их пути
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил политику двойных стандартов стран Запада. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".
"На Западе преднамеренно нагнетали ажиотаж вокруг акций протеста в Турции. Но когда речь заходит о протестах во Франции, демонстрируется совсем иной подход. Происходящее во Франции игнорируют", - заявил он.
По словам президента, страны, призывавшие Турцию открыть границы для миллионов беженцев, возводят стены на их пути.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в начале недели обратится к народу в связи с массовыми протестами "желтых жилетов".
Также накануне стало известно, что правоохранительные органы Франции расследуют возможное вмешательство Российской Федерации в массовые акции протеста.
Добавим, что во Франции правоохранители уже задержали 1723 демонстрантов, которые участвуют в акции протестов "желтых жилетов. Ранее сообщалось, что по словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в акциях протеста "желтых жилетов" приняли участие около 125 тысяч человек.