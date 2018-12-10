Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com)

За словами президента, країни, які закликали Туреччину відкрити кордони для мільйонів біженців, зводять стіни на їх шляху

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган засудив політику подвійних стандартів країн Заходу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

"На Заході навмисно нагнітали ажіотаж навколо акцій протесту в Туреччині. Але коли мова заходить про протести у Франції, демонструється зовсім інший підхід. Те, що відбувається у Франції ігнорують", - заявив він.

За словами президента, країни, які закликали Туреччину відкрити кордони для мільйонів біженців, зводять стіни на їх шляху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон на початку тижня звернеться до народу в зв'язку з масовими протестами "жовтих жилетів".

Також напередодні стало відомо, що правоохоронні органи Франції розслідують можливе втручання Російської Федерації в масові акції протесту.

Додамо, що у Франції правоохоронці вже затримали 1723 демонстрантів, які беруть участь в акції протестів "жовтих жилетах. Раніше повідомлялося, що за словами глави МВС Франції Крістофа Кастанера, в акціях протесту "жовтих жилетах" взяли участь близько 125 тисяч осіб.