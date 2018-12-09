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Протесты "желтых жилетов": Франция начала расследование о влиянии России

Новости » Политика    09.12.2018 - 21:10
Протесты "желтых жилетов": Франция начала расследование о влиянии России
Фото: протесты в Париже (twitter.com/le_figaro)

Около 600 аккаунтов в Twitter были замечены в "пропаганде взглядов Кремля"

Правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства Российской Федерации (РФ) в массовые акции протеста "желтых жилетов". Об этом заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Ле Дриан, сейчас ведется расследование.

"Я не буду комментировать, пока следствие не сделало выводы", - отметил министр. По его словам, за ситуацией следят французские спецслужбы.

Bloomberg ссылается на данные организации "Альянс по защите демократии".

По его данным, около 600 аккаунтов в Twitter, которые были замечены в "пропаганде взглядов Кремля", переключили свое внимание на Францию, расширяя использование хештега #giletsjaunes ("желтые жилеты", - ред.).
 

Кроме того, как сообщает издание, российские СМИ Sputnik и телеканал RT активно освещают протесты во Франции, однако их информация о недовольстве французских полицейских политикой президента Эмманюэля Макрона и желании поддержать протестующих, скорее всего, не соответствует действительности.

Источником информации для этих репортажей стали представители двух небольших профсоюзов полицейских, которые вместе получили менее 4% голосов на общенациональных профсоюзных выборах в этом месяце.

Напомним, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в ответ на появление фотографии, на которой двое мужчин держат флаг террористической группировки "ДНР" во время протестов "желтых жилетов" во Франции заявил, что Кремль "грязными методами разрушает европейскую стабильность".

Напомним, в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции задержали 1 тыс. 723 демонстрантов, из них 1 тыс. 220 были арестованы.

Ранее, глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявлял, что в акциях протеста "желтых жилетов" приняли участие около 125 тысяч человек. Во всех городах страны правоохранители задержали 1 тыс.150 активистов.


 

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