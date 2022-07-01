Эрдоган объявил амбициозный план касательно армии Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет сделать армию страны сильнейшей в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
"Мы продолжим шаги по укреплению армии, вплоть до превращения ее в самую сильную в мире. На пути дальнейшего развития Турции, мы придаем особое значение увеличению потенциала сдерживания ВС Турции", - сказал он.
Эрдоган отметил, что Вооруженные силы Турции продолжают демонстрировать новые успехи, несмотря на определенную нехватку кадрового персонала.
Также он добавил, что сила армии Турции проявляется и в сфере борьбы с терроризмом, в том числе в контексте трансграничных операций.
Напомним, Эрдоган заявлял, что Турция не планирует воевать с Грецией.
Кроме того, президент Турции планирует в ближайшее время провести переговоры с Зеленским и Путиным.