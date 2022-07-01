Ердоган оголосив амбітний план щодо армії Туреччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

"Ми продовжимо кроки по зміцненню армії, аж до перетворення її в найсильнішу в світі. На шляху подальшого розвитку Туреччини, ми надаємо особливого значення збільшенню потенціалу стримування ЗС Туреччини", - сказав він.

Ердоган зазначив, що Збройні сили Туреччини продовжують демонструвати нові успіхи, незважаючи на певну нестачу кадрового персоналу.

Також він додав, що сила армії Туреччини проявляється і в сфері боротьби з тероризмом, в тому числі в контексті транскордонних операцій.​​​​​​