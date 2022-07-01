Эрдоган планирует переговоры с Путиным и Зеленским: о чем будут говорить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время провести переговоры с лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ "

"Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых проблемы, и мы можем помочь. 20 наших кораблей в Черном море готовы к действиям. После ответа Путина и Зеленского будем определять наши дальнейшие шаги", - заявил Эрдоган.

Напомним, ранее стало известно, что Украина, Россия, Турция и ООН еще не достигли договоренностей о проведении переговоров по разблокировке портов.

При этом в Италии заявили, что ситуация с возобновлением экспорта зерна из Украины улучшается и близка к развязке.

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