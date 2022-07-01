В Турции заявили об отсутствии планов воевать с Грецией

Лидер Турции отметил, что Афины игнорируют международное право и за последние время 147 раз нарушили водное пространство. Но Эрдоган заверил, что Турция не будет отвечать военным путем Греции.

"У нас нет такой проблемы, чтобы начать войну с Грецией. Но Греция не стоит за своими словами. Как мы будем жить в соседстве? Что мы должны делать? Отвечают мои ВВС. Что скажут мои граждане, если не ответят ВВС? Не спросят ли о том, где наши ВВС?" - сказал Эрдоган.

Почему Турция и Греция враждуют?

Анкара и Афины никогда не находились в дружественных отношениях. Причиной этому стала конкуренция в Эгейском море, а именно размер акваторий и запасы природного газа. Турция уже несколько лет подвергает сомнению правильность распределения водной границы между государствами.

Также Эрдоган сомневается в Лозаннском договоре от 1923 года, согласно которому большая часть островов Восточной части Эгейского моря принадлежит Греции (даже те, которые находятся недалеко от Турции).