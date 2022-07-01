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В Турции заявили об отсутствии планов воевать с Грецией

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Анкара, Пятница 01 июля 2022 16:15
В Турции заявили об отсутствии планов воевать с Грецией Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Турция не планирует вступать в открытый военный конфликт с Грецией, несмотря на разногласия.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Лидер Турции отметил, что Афины игнорируют международное право и за последние время 147 раз нарушили водное пространство. Но Эрдоган заверил, что Турция не будет отвечать военным путем Греции.

"У нас нет такой проблемы, чтобы начать войну с Грецией. Но Греция не стоит за своими словами. Как мы будем жить в соседстве? Что мы должны делать? Отвечают мои ВВС. Что скажут мои граждане, если не ответят ВВС? Не спросят ли о том, где наши ВВС?" - сказал Эрдоган.

Почему Турция и Греция враждуют?

Анкара и Афины никогда не находились в дружественных отношениях. Причиной этому стала конкуренция в Эгейском море, а именно размер акваторий и запасы природного газа. Турция уже несколько лет подвергает сомнению правильность распределения водной границы между государствами.

Также Эрдоган сомневается в Лозаннском договоре от 1923 года, согласно которому большая часть островов Восточной части Эгейского моря принадлежит Греции (даже те, которые находятся недалеко от Турции).

Напомним, что сегодня Эрдоган также заявил, что планирует переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

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Турция Греция Реджеп Тайип Эрдоган
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