ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию. Предлагает обсудить разногласия

Новина українською →
Анкара, Среда 19 января 2022 09:15
Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию. Предлагает обсудить разногласия Фото: президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию. Предлагает обсудить разногласия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Sabah.

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган пригласил двух лидеров в страну, чтобы "уладить разногласия" между странами.

"Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях", - заявил Калын.

Отметим, Эрдоган неоднократно предлагал свое посредничество в урегулировании ситуации в Украине. Зеленский также предлагал организовать встречу с Путиным и просил президента США Джо Байдена организовать трехсторонние переговоры. Однако, в РФ не спешат провести переговоры.

Угроза нового вторжения РФ в Украину

В Белом доме предупредили, что РФ может в любой момент напасть на Украину. США считают сложившуюся ситуацию на украинской границе чрезвычайно опасной. На этом фоне Вашингтон исходит из того, что России необходимо решить, продолжать переговоры или нет.

Эрдоган, в свою очередь, считает, что новое вторжение России в Украину нереалистично. По его словам, Украина не обычная страна, Украина - сильное государство.

Добавим, что глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни.

Тем временем, Александр Лукашенко заявил о необходимости совместных учений России и Беларуси. Они пройдут в феврале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
NEWS
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше