Ердоган пояснив ідею саміту Путіна і Зеленського: думаємо, як знизити градус

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пояснив свою ідею про проведення саміту президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна. За його словами, він слідує логіці, як знизити градус замість того, щоб роздувати пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Києві.

"Як я говорив раніше, Туреччина готова робити все, щоб закінчилася криза двох країн. На сьогоднішніх переговорах я ще раз сказав, що ми із задоволенням приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів або переговори на технічному рівні. Оскільки Туреччина діє, керуючись логікою "думати, як знизити градус замість того, щоб роздувати пожежу", - заявив він.

Нагадаємо, ще в січні Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини, щоб "обговорити розбіжності".

При цьому Путін заявив, що Анкара готова запросити на переговори представників так званих Донецької та Луганської "народних республік". Тому у Кремлі хочуть почути реакцію України на цю пропозицію.

Крім того, Туреччина запропонувала проводити очні засідання Тристоронньої контактної групи з Донбасу у Стамбулі.