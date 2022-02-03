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Ердоган пояснив ідею саміту Путіна і Зеленського: думаємо, як знизити градус

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 17:29
Ердоган пояснив ідею саміту Путіна і Зеленського: думаємо, як знизити градус Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Mikhail Svetlov/Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пояснив свою ідею про проведення саміту президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна. За його словами, він слідує логіці, як знизити градус замість того, щоб роздувати пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Києві.

"Як я говорив раніше, Туреччина готова робити все, щоб закінчилася криза двох країн. На сьогоднішніх переговорах я ще раз сказав, що ми із задоволенням приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів або переговори на технічному рівні. Оскільки Туреччина діє, керуючись логікою "думати, як знизити градус замість того, щоб роздувати пожежу", - заявив він.

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Нагадаємо, ще в січні Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини, щоб "обговорити розбіжності".

При цьому Путін заявив, що Анкара готова запросити на переговори представників так званих Донецької та Луганської "народних республік". Тому у Кремлі хочуть почути реакцію України на цю пропозицію.

Крім того, Туреччина запропонувала проводити очні засідання Тристоронньої контактної групи з Донбасу у Стамбулі.

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