Турция готова пригласить представителей "ЛДНР" на встречу Путина и Зеленского, - Кремль
Турция при организации возможной встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским готова пригласить на переговоры представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В российском Кремле хотят услышать реакцию Украины на это предложение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Мы слышим заявления, которые звучат из Анкары. Можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации в Украине. Мы также слышали заявления о том, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса. Это важный очень элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание украинские оппоненты, и как они к этому относятся", - отметил Песков.
Отметим, примечательно, что до этого в Кремле говорили о готовности обсуждать с Зеленским только двусторонние отношение и выступали категорически против того, чтобы на возможной встрече президентов поднимались вопросы Донбасса.
Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил предложение провести в Турции саммит президентов России и Украины.