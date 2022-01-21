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Турция готова пригласить представителей "ЛДНР" на встречу Путина и Зеленского, - Кремль

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Москва, Пятница 21 января 2022 11:59
Турция готова пригласить представителей "ЛДНР" на встречу Путина и Зеленского, - Кремль Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Турция при организации возможной встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским готова пригласить на переговоры представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В российском Кремле хотят услышать реакцию Украины на это предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Мы слышим заявления, которые звучат из Анкары. Можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации в Украине. Мы также слышали заявления о том, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса. Это важный очень элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание украинские оппоненты, и как они к этому относятся", - отметил Песков.

Отметим, примечательно, что до этого в Кремле говорили о готовности обсуждать с Зеленским только двусторонние отношение и выступали категорически против того, чтобы на возможной встрече президентов поднимались вопросы Донбасса.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил предложение провести в Турции саммит президентов России и Украины.

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