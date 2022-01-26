ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Турция предложила Стамбул для проведения заседаний ТКГ

Новина українською →
Среда 26 января 2022 21:14
Автор: Валерия Полищук

Турция предложила проводить заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В частности, чтобы вернуться к проведению очных встреч для переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Инициатива о переносе переговоров в Турцию принадлежит спецпредставителю ОБСЕ.

"Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения заседаний ТКГ при условии достижения консенсуса. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к личным встречам", - заявил спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен.

При этом он добавил, что убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность обсуждений по Донбассу.

Отметим, что ранее заседания ТКГ по Донбассу проходили в белорусской столице Минске. Однако из-за пандемии очные переговоры были отменены. Позже после президентских выборов в Беларуси и общей ситуации в стране переговоры проводились исключительно в видеоформате.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Контактная группа
NEWS
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
DAILY
Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ