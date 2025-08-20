Ердоган і Путін зідзвонилися: говорили про Україну та Стамбул, як майданчик для переговорів

Зазначається, що у ході бесіди лідери країн обговорили останній розвиток ситуації навколо мирних переговорів України та РФ. Зокрема, Путін висловив свою оцінку російсько-американської зустрічі, що відбулася в Анкориджі.

Також Путін нібито подякував Туреччині за сприяння у проведенні переговорів між представниками України та Росії в Стамбулі.

Окрім того, у ході розмови порушувались деякі двосторонні питання, включаючи подальший розвиток інвестиційних зв'язків.

Зі свого боку, Ердоган заявив Путіну, що підтримує зусилля щодо встановлення постійного миру в Україні, також він підтримує участь "усіх сторін" у цьому процесі.

Президент Туреччини також підкреслив, що уважно стежить за розвитком подій, пов'язаних з цим процесом, і що Туреччина прагнула справедливого миру з початку війни.