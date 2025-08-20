RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Эрдоган и Путин созвонились: говорили об Украине и Стамбуле, как площадке для переговоров

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди ключевых тем - саммит на Аляске, а также переговоры в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля и The Guardian.

Отмечается, что в ходе беседы лидеры стран обсудили последнее развитие ситуации вокруг мирных переговоров Украины и РФ. В частности, Путин выразил свою оценку российско-американской встречи, состоявшейся в Анкоридже.

Также Путин якобы поблагодарил Турцию за содействие в проведении переговоров между представителями Украины и России в Стамбуле.

Кроме того, в ходе разговора затрагивались некоторые двусторонние вопросы, включая дальнейшее развитие инвестиционных связей.

Со своей стороны, Эрдоган заявил Путину, что поддерживает усилия по установлению постоянного мира в Украине, также он поддерживает участие "всех сторон" в этом процессе.

Президент Турции также подчеркнул, что внимательно следит за развитием событий, связанных с этим процессом, и что Турция стремилась к справедливому миру с начала войны.

 

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, 15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Путина. Уже 18 августа президент США провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме, а после встречу с европейскими лидерами.

Позже в тот же день Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить проведение переговоров с Зеленским. Россия настаивает на проведении сначала двусторонней встречи.

Среди возможных мест встречи называют Женеву, Рим, Венгрию и Доху. Швейцария уже подтвердила готовность принять саммит. Австрия также заявила, что готова стать площадкой для переговоров Зеленского и Путина.

Реджеп Тайип Эрдоган