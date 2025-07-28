Ердоган хоче звести Трампа та Путіна в Туреччині: що говорять у Кремлі

Туреччина подобається усім учасникам переговорів, керівництво країни забезпечує гарні умови для продовження діалогу між різними сторонами.

Про це заявив прес-секретар Володимира Путін Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радіо "Маяк".

"Тут я говорю за наш бік. Ми вдячні Анкарі та керівництву Туреччини за зусилля у допомозі щодо пошуку шляхів врегулювання. Вдячні за умови, які забезпечує турецьке керівництво щодо переговорів. Цей наш настрій зберігається на перспективу", - зазначив він.

Відповідаючи на питання стосовно можливих переговорів Путіна та президента США Дональда Трампа, Пєсков зазначив, що Туреччина подобається всім переговорним сторонам.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна у Стамбулі.

Раніше видання Hurriyet повідомило, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нібито збирається організувати зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі.

Однак насправді йшлося про можливу зустріч між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським – саме це і пропонував Ердоган.

До слова, на переговорах між Україною і Росією, які проходили у Туреччині минулого тижня, представники української делегації запропонували організувати зустріч за участю одразу чотирьох лідерів – Зеленського, Путіна, Ердогана і Трампа.

Детальніше про що ще Україна і РФ говорили в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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