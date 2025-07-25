Ердоган запропонує Путіну і Трампу зустрітися в Стамбулі для переговорів щодо України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує цього тижня зателефонувати президенту США Дональду Трампу і російському диктатору Володимиру Путіну. Він запропонує провести зустріч щодо України в Стамбулі.

Турецький лідер нагадав, що цього тижня в палаці Чираган відбулися переговори української та російської делегацій. Також українська делегація перед переговорами з росіянами зустрілася з ним в Анкарі.

При цьому, за словами Ердогана, він провів телефонну розмову з Путіним, під час якої попросив "підтримки" у голови Кремля.

"Надалі, можливо, вже цього тижня ми знову проведемо переговори з паном Путіним і паном Трампом, щоб спробувати зібрати цих лідерів у Стамбулі", - уточнив він.