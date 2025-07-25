Ердоган запропонує Путіну і Трампу зустрітися в Стамбулі для переговорів щодо України
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує цього тижня зателефонувати президенту США Дональду Трампу і російському диктатору Володимиру Путіну. Він запропонує провести зустріч щодо України в Стамбулі.
Як передає РБК-Україна, заяву Ердогана наводить Hurriyet.
Турецький лідер нагадав, що цього тижня в палаці Чираган відбулися переговори української та російської делегацій. Також українська делегація перед переговорами з росіянами зустрілася з ним в Анкарі.
При цьому, за словами Ердогана, він провів телефонну розмову з Путіним, під час якої попросив "підтримки" у голови Кремля.
"Надалі, можливо, вже цього тижня ми знову проведемо переговори з паном Путіним і паном Трампом, щоб спробувати зібрати цих лідерів у Стамбулі", - уточнив він.
Мирні переговори
Нагадаємо, третій раунд переговорів України і Росії відбувся в середу, 23 липня.
За підсумками переговорів секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров розповів, що Україна запропонувала Росії до кінця серпня провести зустріч на рівні лідерів.
Також пропозиція передбачає, що в переговорах, крім Володимира Зеленського та Володимира Путіна, братимуть участь президент США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Коментуючи таку пропозицію, голова російської делегації, помічник голови Кремля Володимир Мединський заявив, що до зустрічі на рівні лідерів необхідно ретельно підготуватися.
При цьому конкретної відповіді на пропозицію України він не дав.
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