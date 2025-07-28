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Эрдоган хочет свести Трампа и Путина в Турции: что говорят в Кремле

Понедельник 28 июля 2025 13:38
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Эрдоган хочет свести Трампа и Путина в Турции: что говорят в Кремле Фото: Эрдоган хочет свести Трампа и Путина в Турции
Автор: Константин Широкун

Турция нравится всем участникам переговоров, руководство страны обеспечивает хорошие условия для продолжения диалога между различными сторонами.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путин Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram радио "Маяк".

Отвечая на вопрос о возможных переговорах Путина и президента США Дональда Трампа, Песков отметил, что Турция нравится всем переговорным сторонам.

"Здесь я говорю за нашу сторону. Мы благодарны Анкаре и руководству Турции за усилия в помощи по поиску путей урегулирования. Благодарны за условия, которые обеспечивает турецкое руководство в отношении переговоров. Этот наш настрой сохраняется на перспективу", - отметил он.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле.

Ранее издание Hurriyet сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы собирается организовать встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле.

Однако на самом деле речь шла о возможной встрече между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским - именно это и предлагал Эрдоган.

К слову, на переговорах между Украиной и Россией, которые проходили в Турции на прошлой неделе, представители украинской делегации предложили организовать встречу с участием сразу четырех лидеров - Зеленского, Путина, Эрдогана и Трампа.

Подробнее о чем еще Украина и РФ говорили в Стамбуле, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган
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