Эрдоган активно пытается сдержать арабские страны от войны с Ираном, - Bloomberg

Турция пытается отговорить страны Персидского залива от участия в войне против Ирана, чтобы избежать разрушительных ударов по энергетической инфраструктуре региона. Анкара опасается, что конфликт превратится в затяжную войну на истощение.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Дипломатическое наступление Анкары

По данным источников издания, знакомых с вопросом, турецкая сторона призывает страны Персидского залива к максимальной сдержанности.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже посетил Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, а также провел серию телефонных разговоров с региональными коллегами.

Главная цель этих усилий - не допустить расширения географии боевых действий. Президент Эрдоган отметил опасность ответных ударов, которые могут затронуть стабильность всего региона.

"Мы не хотим, чтобы война превратилась в войну на истощение между странами региона. Ответные действия, особенно против стран Персидского залива, несут такой риск", - заявил Эрдоган по итогам заседания правительства.

Позиция стран Персидского залива

Несмотря на призывы к миру, крупнейшие государства региона, в частности Саудовская Аравия и ОАЭ, выражают все меньше терпения из-за постоянных иранских атак на порты, энергетические объекты и аэропорты.

В то же время арабские страны рассматривают возможность вступления в войну только при условии критической угрозы. Речь идет о выполнении угроз Тегерана атаковать жизненно важную энергетическую и водную инфраструктуру Персидского залива.