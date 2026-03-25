Эрдоган активно пытается сдержать арабские страны от войны с Ираном, - Bloomberg
Турция пытается отговорить страны Персидского залива от участия в войне против Ирана, чтобы избежать разрушительных ударов по энергетической инфраструктуре региона. Анкара опасается, что конфликт превратится в затяжную войну на истощение.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников издания, знакомых с вопросом, турецкая сторона призывает страны Персидского залива к максимальной сдержанности.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже посетил Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, а также провел серию телефонных разговоров с региональными коллегами.
Главная цель этих усилий - не допустить расширения географии боевых действий. Президент Эрдоган отметил опасность ответных ударов, которые могут затронуть стабильность всего региона.
"Мы не хотим, чтобы война превратилась в войну на истощение между странами региона. Ответные действия, особенно против стран Персидского залива, несут такой риск", - заявил Эрдоган по итогам заседания правительства.
Несмотря на призывы к миру, крупнейшие государства региона, в частности Саудовская Аравия и ОАЭ, выражают все меньше терпения из-за постоянных иранских атак на порты, энергетические объекты и аэропорты.
В то же время арабские страны рассматривают возможность вступления в войну только при условии критической угрозы. Речь идет о выполнении угроз Тегерана атаковать жизненно важную энергетическую и водную инфраструктуру Персидского залива.
Напомним, ранее Иран официально раскритиковал мирный план США из 15 пунктов, назвав его требования "чрезмерными". Тегеран выдвинул собственные условия прекращения огня, требуя немедленной остановки атак и гарантий безопасности на будущее.
Кроме того, иранские власти ввели новые правила прохода через Ормузский пролив. Отныне транзит судов через этот стратегический маршрут мировой торговли возможен только при условии прямой координации с Тегераном.
Также стало известно, что Иран отказался от переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. По данным медиа, иранская сторона предпочитает прямые контакты с вице-президентом Джей Ди Вэнсом вместо нынешних переговорщиков администрации Трампа.