Мін'юст США розсекретив нову порцію файлів Епштейна: на фото Клінтон, Джексон і не тільки

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Матеріали містять свідчення, угоди про імунітет, внутрішні розслідування та фотографії, що можуть пролити світло на його зв’язки з впливовими особами.

За даними Мін’юсту, загальний обсяг документів може сягати сотень тисяч сторінок. Перший етап публікації вже стартував, наступні частини очікуються протягом тижнів. У відомстві зазначили, що кожен документ ретельно редагується, щоб захистити персональні дані та історії жертв.

Хто фігурує у файлах Епштейна

Серед оприлюднених матеріалів - фото картини з колишнім президентом США Біллом Клінтоном у жіночій сукні та на підборах, а також знімки Майкла Джексона, Дональда Трампа і самого Епштейна з його колекції.

Частина документів стосується Гіслейн Максвелл, партнерки Епштейна, засудженої до 20 років ув’язнення за торгівлю людьми для сексуальної експлуатації неповнолітніх.

Закон, підписаний Дональдом Трампом минулого місяця, дозволяє оприлюднювати матеріали великого журі та інші документи справи, одночасно захищаючи конфіденційні дані та інформацію, що може зашкодити чинним розслідуванням. Очікується, що нові матеріали проллють світло на зв’язки Епштейна в політиці, фінансах та медіа, а також на дії федеральних органів протягом багатьох років.

Сам Трамп не є фігурантом кримінальних справ, пов’язаних із Епштейном, і стверджує, що розірвав контакти з фінансистом задовго до його арешту.