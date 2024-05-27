"Епіцентр" виплатить компенсації сім'ям жертв удару по гіпермаркету у Харкові

Офіційна заява компанії

В "Епіцентрі" заявили, що простягнуть руку допомоги всім, хто постраждав під час жахливої трагедії у Харкові.

"Наші серця розбиті цією жахливою трагедією. Сьогоднішній день об'явлено днем жалоби по всій групі компаній. Втім, наш біль та сум не порівняти зі скорботою тих, хто втратив близьких", - наголосили у компанії.

Уточнюється, що допомогу нададуть родинам тих, хто:

загинув під час ворожого удару по "Епіцентру" в Харкові

постраждав під час ворожого удару по "Епіцентру" в Харкові

"Молимося за душі загиблих та просимо Господа допомогти пораненим швидше одужати", - зауважила PR-директор компанії "Епіцентр" Юлія Чудновець.

Скільки грошей виплатять постраждалим

У компанії висловили також слова щирої подяки:

співробітникам, які попри загрозу своєму життю допомагали вивести людей з палаючої будівлі

рятувальникам, пожежникам та правоохоронцям, які боролися за кожне життя

У прес-службі уточнили, що родини всіх, хто загинув під час ворожого удару по торговельному центру, отримають по 1 млн грн. Крім того, компанія візьме на себе всі витрати на поховання.

Сім'ям, де залишаються неповнолітні діти, "Епіцентр" виплачуватиме допомогу на кожну дитину у розмірі 10 тис. грн на місяць - до досягнення 18 років.

"Всім постраждалим буде надане повне медичне забезпечення, компенсовані витрати на лікування та реабілітацію", - додали у компанії.

Зазначається також, що біля торгового центру в Харкові буде встановлено меморіал з квітами та свічками, де можна вшанувати пам'ять загиблих.

Основне про ворожий удар по гіпермаркету

25 травня 2024 року російські війська обстріляли Харків, ударивши по центру міста та "Епіцентру". На момент удару в супермаркеті перебувала велика кількість відвідувачів і персонал.

26 травня стало відомо про 16 загиблих і понад 40 поранених осіб. П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

27 травня у Харкові оголошено днем жалоби.