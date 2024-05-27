"Епіцентр" виплатить компенсації сім'ям жертв удару по гіпермаркету у Харкові

Компанія "Епіцентр" підтримає родини громадян, загиблих і постраждалих у Харкові внаслідок ворожого обстрілу гіпермаркету 25 травня.
РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії розповідає, про яку саме підтримку йдеться.
В "Епіцентрі" заявили, що простягнуть руку допомоги всім, хто постраждав під час жахливої трагедії у Харкові.
"Наші серця розбиті цією жахливою трагедією. Сьогоднішній день об'явлено днем жалоби по всій групі компаній. Втім, наш біль та сум не порівняти зі скорботою тих, хто втратив близьких", - наголосили у компанії.
Уточнюється, що допомогу нададуть родинам тих, хто:
"Молимося за душі загиблих та просимо Господа допомогти пораненим швидше одужати", - зауважила PR-директор компанії "Епіцентр" Юлія Чудновець.
У компанії висловили також слова щирої подяки:
У прес-службі уточнили, що родини всіх, хто загинув під час ворожого удару по торговельному центру, отримають по 1 млн грн. Крім того, компанія візьме на себе всі витрати на поховання.
Сім'ям, де залишаються неповнолітні діти, "Епіцентр" виплачуватиме допомогу на кожну дитину у розмірі 10 тис. грн на місяць - до досягнення 18 років.
"Всім постраждалим буде надане повне медичне забезпечення, компенсовані витрати на лікування та реабілітацію", - додали у компанії.
Зазначається також, що біля торгового центру в Харкові буде встановлено меморіал з квітами та свічками, де можна вшанувати пам'ять загиблих.
25 травня 2024 року російські війська обстріляли Харків, ударивши по центру міста та "Епіцентру". На момент удару в супермаркеті перебувала велика кількість відвідувачів і персонал.
26 травня стало відомо про 16 загиблих і понад 40 поранених осіб. П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти.
27 травня у Харкові оголошено днем жалоби.
Нагадаємо, 27 квітня у центрі Харкова знову були "прильоти" після пуску КАБу.
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