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"Эпицентр" выплатит компенсации семьям жертв удара по гипермаркету в Харькове

"Эпицентр" поддержит пострадавших от удара РФ в Харькове (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Компания "Эпицентр" поддержит семьи граждан, погибших и пострадавших в Харькове в результате вражеского обстрела гипермаркета 25 мая.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании рассказывает, о какой именно поддержке идет речь.

Официальное заявление компании

В "Эпицентре" заявили, что протянут руку помощи всем, кто пострадал во время ужасной трагедии в Харькове.

"Наши сердца разбиты этой ужасной трагедией. Сегодняшний день объявлен днем траура по всей группе компаний. Впрочем, наша боль и грусть не сравнимы со скорбью тех, кто потерял близких", - подчеркнули в компании.

Уточняется, что помощь окажут семьям тех, кто:

  • погиб во время вражеского удара по "Эпицентру" в Харькове
  • пострадал во время вражеского удара по "Эпицентру" в Харькове

"Молимся за души погибших и просим Господа помочь раненым поскорее выздороветь", - отметила PR-директор компании "Эпицентр" Юлия Чудновец.

Сколько денег выплатят пострадавшим

В компании выразили также слова искренней благодарности:

  • сотрудникам, которые, несмотря на угрозу своей жизни, помогали вывести людей из горящего здания
  • спасателям, пожарным и правоохранителям, боровшимся за каждую жизнь

В пресс-службе уточнили, что семьи всех, кто погиб во время вражеского удара по торговому центру, получат по 1 млн грн. Кроме того, компания возьмет на себя все расходы на похороны.

Семьям, где остаются несовершеннолетние дети, "Эпицентр" будет выплачивать пособие на каждого ребенка в размере 10 тыс. грн в месяц - до достижения 18 лет.

"Всем пострадавшим будет предоставлено полное медицинское обеспечение, компенсированы расходы на лечение и реабилитацию", - добавили в компании.

Отмечается также, что возле торгового центра в Харькове будет установлен мемориал с цветами и свечами, где можно почтить память погибших.

Основное о вражеском ударе по гипермаркету

25 мая 2024 года российские войска обстреляли Харьков, ударив по центру города и "Эпицентру". На момент удара в супермаркете находилось большое количество посетителей и персонал.

26 мая стало известно о 16 погибших и более 40 раненых. Пятеро человек считаются пропавшими без вести.

27 мая в Харькове объявлен днем траура.

Напомним, 27 апреля в центре Харькова снова были "прилеты" после пуска КАБа.

Читайте также, что известно о состоянии пострадавших в результате обстрелов "Эпицентра" и центра Харькова.

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