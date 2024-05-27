"Эпицентр" выплатит компенсации семьям жертв удара по гипермаркету в Харькове

Официальное заявление компании

В "Эпицентре" заявили, что протянут руку помощи всем, кто пострадал во время ужасной трагедии в Харькове.

"Наши сердца разбиты этой ужасной трагедией. Сегодняшний день объявлен днем траура по всей группе компаний. Впрочем, наша боль и грусть не сравнимы со скорбью тех, кто потерял близких", - подчеркнули в компании.

Уточняется, что помощь окажут семьям тех, кто:

погиб во время вражеского удара по "Эпицентру" в Харькове

пострадал во время вражеского удара по "Эпицентру" в Харькове

"Молимся за души погибших и просим Господа помочь раненым поскорее выздороветь", - отметила PR-директор компании "Эпицентр" Юлия Чудновец.

Сколько денег выплатят пострадавшим

В компании выразили также слова искренней благодарности:

сотрудникам, которые, несмотря на угрозу своей жизни, помогали вывести людей из горящего здания

спасателям, пожарным и правоохранителям, боровшимся за каждую жизнь

В пресс-службе уточнили, что семьи всех, кто погиб во время вражеского удара по торговому центру, получат по 1 млн грн. Кроме того, компания возьмет на себя все расходы на похороны.

Семьям, где остаются несовершеннолетние дети, "Эпицентр" будет выплачивать пособие на каждого ребенка в размере 10 тыс. грн в месяц - до достижения 18 лет.

"Всем пострадавшим будет предоставлено полное медицинское обеспечение, компенсированы расходы на лечение и реабилитацию", - добавили в компании.

Отмечается также, что возле торгового центра в Харькове будет установлен мемориал с цветами и свечами, где можно почтить память погибших.

Основное о вражеском ударе по гипермаркету

25 мая 2024 года российские войска обстреляли Харьков, ударив по центру города и "Эпицентру". На момент удара в супермаркете находилось большое количество посетителей и персонал.

26 мая стало известно о 16 погибших и более 40 раненых. Пятеро человек считаются пропавшими без вести.

27 мая в Харькове объявлен днем траура.