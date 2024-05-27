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У центрі Харкова "прильоти" після пуску КАБу

Харків, Понеділок 27 травня 2024 16:27
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У центрі Харкова "прильоти" після пуску КАБу Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Харкову (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Харкові сьогодні, 27 травня, місцеві мешканці почули вибух. У місті фіксують "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram, голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram і мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Прильоти у Харкові. Попередньо у центрі міста", - написав Терехов.

Він уточнив, що росіяни вдарили по промзоні Холодногірського району. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

У свою чергу Синєгубов закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

Повітряні сили до вибуху попереджали, що у напрямку Харкова летіла керована авіаційна бомба.

Оновлено 16:42

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що відомо про чотирьох постраждалих внаслідок російського удару. Один із них у дуже тяжкому стані.

Атаки на Харків

Нагадаємо, російські окупанти значно посилили удари по Харкову після того, як вони розпочали повторну спробу наступу на півночі Харківської області.

Обласний центр, зокрема, атакують керованими авіаційними бомбами, які запускає російська тактична авіація.

Нещодавно росіяни вдарили по "Епіцентру" у Харкові, внаслідок чого загинули та отримали поранення мирні жителі.

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