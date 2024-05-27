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Обстріли "Епіцентра" та центра Харкова 25 травня: став відомий стан постраждалих

Харків, Понеділок 27 травня 2024 10:23
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Обстріли "Епіцентра" та центра Харкова 25 травня: став відомий стан постраждалих Фото: в ОВА розповіли про стан постраждалих після ударів по Харкову 25 травня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Після двох масованих ударів по Харкову 25 травня - по гіпермаркету "Епіцентр", а згодом по центру міста - 21 особа залишається в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Загалом на зараз в лікарнях знаходиться 21 людина. Серед них одна дитина 13 років - стан середньої важкості з позитивною динамікою", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, дві людини перебувають у реанімації у важкому стані.

"Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу", - зазначив Синєгубов.

Обстріли Харкова

25 травня російські війська вдарили по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. На той момент там знаходилися люди, персонал. Через деякий час був ще один удар РФ - по центру міста.

За даними на ранок неділі, 26 травня, повідомлялось, що в "Епіцентрі" загинули 12 людей, ще більше 40 було поранено. Крім того, кількість поранених унаслідок ракетного удару по центру Харкова збільшилася до 25 осіб.

Протягом дня кількість жертв після удару по гіпермаркету зростала. Наразі після атаки на "Епіцентр" відомо про 16 загиблих.

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