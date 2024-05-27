Серед жертв - підліток. Поліція ідентифікувала вже 14 тіл в "Епіцентрі" Харкова

На місці удару по "Епіцентру" у Харкові вдалося ідентифікувати 14 із 16 жертв. Серед них – 17-річний підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова в Facebook .

"Завдяки дослідженням ДНК нам вже вдалося впізнати дванадцять жертв ворожого удару. Особи ще двох встановили майже одразу, на місці", - розповів він.

Зокрема, за його словами, тіло людини, яке знайшли зранку, належить 17-ти річному Кирилу.

"Хлопець жив в Харкові і в той день, як і десятки інших містян, прийшов до гіпермаркету. Впізнати його змогли за ДНК - зразки надала мама загиблого", - додав Болвінов.

Після цього на згарищі виявили рештки ще однієї жертви.

"Залишки робочого одягу вказують на те, що це один з працівників гіпермаркету. Ідентифікація триває. Кількість жертв на цю хвилину - 16 людей", - зазначив правоохоронець.

Пошукова операція триває, ми не припиняємо цю роботу. Продовжується і ідентифікація.

Обстріл Харкова

25 травня російські війська обстріляли Харків, ударивши по гіпермаркету "Епіцентр" та по центру міста. У момент удару в супермаркеті знаходилася велика кількість відвідувачів та персонал.

Вчора ввечері, 26 травня, стало відомо про 16 загиблих, понад 40 отримали поранення. За останніми даними, п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Крім того, кількість поранених унаслідок ракетного удару по центру Харкова досягла 25 осіб. 27 травня у Харкові оголошено днем жалоби.