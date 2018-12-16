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Епифаний: церковь не будет принимать весомые решения до томоса

Новости » Политика    16.12.2018 - 13:19
Епифаний: церковь не будет принимать весомые решения до томоса
Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Епифаний уточнил, что томос юридически оформит автокефалию

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) исключил принятие весомых решений по церкви до получения томоса об автокефалии. Об этом он заявил после литургии в Михайловском соборе, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Епифаний отметил, что Православная церковь Украины не будет до получения томоса принимать никаких весомых решений.

"Томос - это тот документ, который уже оформит нас юридически как автокефальную независимую церковь. После этого документа мы будем формировать все органы, которые будут управлять и брать участие в развитии этой церкви", - заявил он.

Напомним, накануне в своем обращении после Объединительного собора Епифаний призвал всех украинских архиереев присоединиться к единой поместной церкви.

"Я бы хотел призвать всех наших братьев-архиереев, всех верных, к новосозданной единой украинской православной церкви. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем всех к единению, мы призываем всех быть в этой признанной единой поместной украинской православной церкви", - заявил Епифаний.

Отметим, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) не исключает, что после томоса в Крыму могут начаться репрессии против украинского духовенства.

 

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