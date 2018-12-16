Епіфаній підтвердив готовність прийняти ієрархів УПЦ МП до нової церкви

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Нова церква готова прийняти ієрархів Московського патріархату з "братньою любов'ю"

Православна церква України готова прийняти ієрархів УПЦ Московського патріархату. Про це після літургії в Михайлівському соборі заявив предстоятель нової церкви Епіфаній (Думенко), передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, нова церква, насамперед, повинна засвідчити єдність.

"Коли це побачать інші, я вірю, що вони прийдуть до нас, і ми в злагоді будемо будувати православну церкву.... Я вже сказав, що ми готові прийняти їх з братньою любов'ю, забути всі образи, які були до цього. Все, що було, ми не повинні навіть згадувати, а будувати все на основі любові... Ворожнеча роз'єднує, це гріх....який має властивість руйнувати. А любов має властивість об'єднувати", - підкреслив Епіфаній.

Нагадаємо, раніше Епіфаній заявив, що церква не буде приймати вагомі рішення до отримання томосу про автокефалію. Він також зазначив, що томос юридично оформить незалежність помісної церкви.

Сьогодні Епіфаній провів першу літургію на посту предстоятеля автокефальної Православної церкви України.