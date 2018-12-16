Епифаний назвал кафедральный собор Православной церкви Украины

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Епифаний назвал Михайловский Златоверхий собор кафедральным собором Православной церкви Украины

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал Михайловский Златоверхий собор кафедральным собором Православной церкви Украины. Об этом он заявил после литургии в Михайловском соборе, передает корреспондент РБК-Украина.

"В целом мы хотим чтобы кафедральным собором единой Украинской православной церкви был храм Киевских митрополитов - это София Киевская", - сказал он.

По словам митрополита, богослужение совершается каждый день в храме Малой ("Теплой") Софии уже в течение нескольких лет. В этом храме будут совершаться богослужения в дни больших христианских праздников.

"Действующим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор, потому что во Владимирском кафедральном соборе будет в дальнейшем совершать свое служение патриарх Филарет", - сказал Епифаний.

Напомним, Православная церковь Украины получит статус автокефальной и будет управляться в соответствии с томосом, который она получит от Константинопольского патриархата, и своим уставом.

В субботу, 15 декабря, Объединительный собор избрал митрополита Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви. Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине 6 января с рук Вселенского патриарха Варфоломея.