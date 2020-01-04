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Епифаний о переносе Рождества: украинцы еще не готовы

Новости » Общество     04.01.2020 - 12:25
Епифаний о переносе Рождества: украинцы еще не готовы
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Число сторонников переноса Рождества растет, однако большинство пока против

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает преждевременным переход на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря. Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода".

Как отметил Епифаний, сейчас идут дискуссии о реформе календаря, однако этот вопрос является достаточно сложным.

"Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе", - сказал он.

Предстоятель ПЦУ также отметил, что после объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче.

"Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2019 года 25% опрошенных украинцев поддерживали идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, 64% респондентов против такой идеи, еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос, и 4% - не смогли ответить.

Напомним, предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что ПЦУ перенесет дату празднования Рождества и проведет реформу церковного календаря, когда большинство украинцев будет к этому готово. При этом он добавил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова.

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Новости Украины ЕпифанийПЦУРождество
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