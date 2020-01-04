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Єпіфаній про перенесення Різдва: українці ще не готові

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 12:25
Єпіфаній про перенесення Різдва: українці ще не готові
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Число прихильників перенесення Різдва росте, однак більшість поки проти

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній вважає передчасним перехід на святкування Різдва за григоріанським календарем 25 грудня. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Як зазначив Епіфаній, зараз йдуть дискусії про реформу календаря, однак це питання є досить складним.

"Чому складним? Тому що український народ поки що, ми бачимо, не готовий до календарної реформи", - сказав він.

Предстоятель ПЦУ також зазначив, що після об'єднання всіх українців у єдиній православній церкві таке рішення буде прийняти легше.

"Це питання ми піднімаємо, але бачимо, що є великий супротив. Багато хто вже звик до певної дати", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2019 року 25% опитаних українців підтримували ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, 64% респондентів проти такої ідеї, ще 7% відзначили, що їм байдуже це питання, і 4% - не змогли відповісти.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що ПЦУ перенесе дату святкування Різдва і проведе реформу церковного календаря, коли більшість українців буде до цього готовим. При цьому він додав, що церква не проти перенесення дати святкування Різдва Христового.

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Новини України ЄпіфанійПЦУРіздво
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