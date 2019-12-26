Каждый пятый украинец будет праздновать Рождество дважды

Фото: Ирина Бекешкина (РБК-Украина)

Большинство празднуют только 7 января, но традиция праздновать 25 декабря также широко распространена

Каждый пятый украинец (21%) праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января. Такие данные социологического опроса сообщила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Бекешкина, четверть украинцев (25%) праздновали Рождество 25 декабря.

"21% будут праздновать Рождество дважды: 25 декабря отпраздновали и 7 января будут праздновать", - сказала она.

По ее словам, будут праздновать Рождество 7 января еще 88% украинцев, поэтому в сумме получается больше 100%.

"Вот такая у нас арифметика", - добавила она.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в декабре 2019 года 25% опрошенных украинцев поддерживают идею перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, 64% респондентов против такой идеи, еще 7% отметили, что им безразлично это вопрос и 4% - не смогли ответить.

Напомним, Рождество в Украине отмечается дважды по Юлианскому и Григорианскому календарю - 25 декабря и 7 января. Рождество 25 декабря стало официальным выходным совсем недавно - в 2017 году.