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ПЦУ назвала условия переноса даты празднования Рождества

Новости » Политика     14.12.2019 - 13:42
ПЦУ назвала условия переноса даты празднования Рождества
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Епифаний заявил, что на Западе Украины не поддерживают эту идею

Православная церковь Украины (ПЦУ) перенесет дату празднования Рождества и проведет реформу церковного календаря, когда большинство украинцев будет к этому готово. Об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ заявил предстоятель Епифаний, передает корреспондент РБК-Украина.

Предстоятель ПЦУ отметил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова.

"Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы будем и далее вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к смене календаря, мы проведем календарную реформу", - подчеркнул Епифаний.

По его словам, ПЦУ не может ставить такой вопрос на повестку дня, пока "становится на ноги". При этом он добавил, что в восточных регионах нет особых противостояний по поводу реформы церковного календаря.

Напомним, ранее Епифаний заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) последней признает автокефалию ПЦУ.

Кроме того, сегодня стало известно об окончательной ликвидации УПЦ Киевского патриархата.

ПЦУ проводит Собор, посвященный годовщине создания новой церкви
Новости Украины ЕпифанийПЦУРождество
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