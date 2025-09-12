"єОселя" для ВПО і прифронтових жителів: як купити житло з державною компенсацією

У межах програми "єОселя" в Україні почав діяти механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців прифронтових територій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
"єОселя" - це програма доступного іпотечного кредитування житла (надає можливість придбати житло під пільгові відсоткові ставки) для певних категорій громадян України.
Вона є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", спрямованої на стимулювання попиту на українські товари та створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Програма стартувала у жовтні 2022 року, а реалізовують її Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".
Банками-партнерами "єОселі" є: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "ТАСКОМБАНК", BISBANK і "Радабанк".
З 10 вересня 2025 року в межах програми "єОселя" почав діяти механізм компенсації:
"Ми розуміємо, наскільки складно самостійно вирішити житлове питання людям, які втратили дім через окупацію або бойові дії на прифронтових територіях. Тому держава бере на себе частину витрат, щоб зробити іпотеку для них більш доступною", - повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
Він додав, що це - не лише про соціальну підтримку, але й про економіку.
"Ми формуємо попит на житло, що своєю чергою стимулює будівельну галузь і суміжні виробництва", - зауважив посадовець.
У Мінекономіки пояснили, що компенсація від держави за програмою "єОселя" для ВПО та мешканців прифронтових територій запрацює після врегулювання механізму взаємодії між Пенсійним фондом (ПФУ) та банками-партнерами.
Скористатись новим механізмом компенсації можуть громадяни, які мають статус ВПО або зареєстровані на прифронтовій території.
При цьому ані вони, ані члени їхніх сімей не повинні:
"Виняток - якщо це житло розташоване на території, де тривають бойові дії, на окупованій території або на території бойових дій, де працюють державні електронні сервіси", - зауважили в Мінекономіки.
Повідомляється, що новий механізм передбачає:
Відповідно до умов програми:
При цьому максимальна вартість житла має бути до 2 млн гривень.
Крім того, для ВПО - воно має бути не старше 20 років.
Для громадян із прифронтових територій - діють чинні правила "єОселі":
Наголошується також, що всі заявники мають відповідати умовам участі в програмі "єОселя".
Для того, щоб отримати компенсацію в межах програми "єОселя" українцям необхідно:
Після цього банк передає заяву до Пенсійного фонду України. ПФУ, своєю чергою, перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми.
"Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією", - підсумували у Мінекономіки.
