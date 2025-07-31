Оренда в Україні стрімко дорожчає: які міста б’ють рекорди з цін
За останні пів року ціни на оренду в Україні підскочили на всі види житла, втім не у всіх містах. Абсолютним лідером зі здорожчання стала Одеса, де вартість квартир зросла у більш як двічі.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Де подорожчали однокімнатні квартири
Однокімнатні квартири за останні пів року подорожчали у 6 містах:
- Івано-Франківськ: +2%, середня ціна - 14 800 гривень;
- Київ: +6%, середня ціна - 18 тисяч гривень;
- Хмельницький: +7%, середня ціна - 10 700 гривень;
- Дніпро: +10%, середня ціна - 11 тисяч гривень;
- Вінниця: +13%, середня ціна - 13 тисяч гривень;
- Одеса: +50%, середня ціна - 12 тисяч гривень.
Додамо, що найдорожче в Україні однокімнатні квартири здають в Ужгороді - 19 тисяч гривень за місяць. Найдешевше - у Харкові та Запоріжжі, там ціна становить 4 і 5 тисяч гривень, відповідно. Даних про Херсон та окуповані міста - нема.
Ціна на оренду однокімнатних квартир в Україні (скриншот)
Де підскочили ціни на двокімнатні квартири
Двокімнатні також зросли у ціні в 6 містах:
- Львів: +4%, середня ціна - 20 тисяч гривень;
- Івано-Франківськ: +5; середня ціна - 16 900 гривень;
- Запоріжжя: +7%, середня ціна - 7 тисяч гривень;
- Харків: +9%, середня ціна - 6 тисяч гривень;
- Київ: +14%, середня ціна - 26 900 гривень;
- Одеса: 52%, середня ціна - 16 100 гривень.
Зазначимо, що лідером по вартості двокімнатних квартир також є Ужгород, тут ціна становить 27 тисяч на місяць. Найдешевше двокімнатні квартири здають у Харкові та Запоріжжі, по 6 та 7 тисяч гривень.
Ціна на оренду двокімнатних квартир в Україні (скриншот)
Де зросла вартість трикімнатних квартир
Ціни на трикімнатні квартири зросли у 4 містах:
- Львів: +13%, середня ціна - 25 200 гривень;
- Київ: +13%, середня ціна - 45 500 гривень;
- Дніпро: +18%, середня ціна - 18 800 гривень;
- Одеса: +70%, середня ціна - 27 200 гривень.
Найдорожче в Україні двокімнатні квартири коштують у Києві - 45 500 гривень, найдешевше - у Харкові, Миколаєві та Запоріжжі, по 10 тисяч гривень на місяць.
Ціна на оренду трикімнатних квартир в Україні (скриншот)
Читайте також про те, що у першій половині 2025 року вторинний ринок житла в Україні демонструє переважне зростання цін. Найдорожчими залишаються квартири у Києві, Львові, Вінниці, Ужгороді, Одесі та Івано-Франківську. Водночас найбільший приріст цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано у Харкові.
Раніше ми писали про те, що за останні пів року вартість оренди житла у Києві зросла на 14-22%. Стрімке подорожчання розпочалося ще у лютому.
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