Мрія про квартиру. Скільки треба назбирати грошей для першого внеску по "єОселя"

Ціни на первинному ринку нерухомості в Україні коливаються від 600 до 1360 доларів за "квадрат". Найдешевше первинка коштує у Запоріжжі, найдорожче - у Львові. На купівлю житла у новобудовах діє державна іпотечна програма "єОселя".

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки треба назбирати грошей на перший внесок, щоб придбати однокімнатну квартиру за цією програмою.

Де сума першого внеску найменша

Найменше для першого внеску потрібно назбирати для купівлі однокімнатної квартири у Кропивницькому - 4 160 доларів. Середня ціна на таке житло у новобудові - 20 800 доларів.

Трішки більше грошей потрібно у Запоріжжі - 4 490 доларів. Тут однокімнатні квартири на первинному ринку в середньому коштують 22 500 доларів.

У Сумах розмір першого внеску становить 4 710 доларів при середній вартості квартири 23 500 доларів.

Майже однакова сума для першого внеску у Чернігові та Харкові, по 5 410 та 5 480 доларів, відповідно. Однокімнатні квартири тут коштують 27 100 і 27 400 доларів.

Розмір першого внеску при купівлі однокімнатної квартири у різних містах за програмою "єОселя" (скриншот сайту ЛУН)

Де розмір першого внеску найбільший

Найбільше для першого внеску потрібно назбирати у Львові - 12 800 доларів, середня ціна на однокімнатну квартиру - 63 900 доларів. Трішки відстає у розмірі першого внеску Київ - тут сума становить 11 900 доларів при вартості квартири 59 600 доларів.

На третій позиції Ужгород - 10 700 доларів, тут квартири в середньому продають за 53 500 доларів. Додамо, що з початку повномасштабної війни Ужгород входить у трійку міст із найдорожчою нерухомістю.

У Полтаві для першого внеску треба назбирати 9 950 доларів, середня вартість однокімнатних квартир становить 49 800 доларів.

Близько 9 500 доларів - сума першого внеску у Луцьку та Рівному, ціна на квартири тут 47 тисяч доларів. У Дніпрі потрібно внести 9 200 доларів, аби взяти однокімнатну квартиру в іпотеку за програмою "єОселя".

Середня вартість найдешевшої однокімнатної квартири у новобудові (скриншот сайту ЛУН)