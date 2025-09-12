"єОселя" для ВПЛ и прифронтовых жителей: как купить жилье с государственной компенсацией

В рамках программы "єОселя" в Украине начал действовать механизм компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых территорий.
"єОселя" - это программа доступного ипотечного кредитования жилья (предоставляет возможность приобрести жилье под льготные процентные ставки) для определенных категорий граждан Украины.
Она является одной из составляющих политики "Зроблено в Україні", направленной на стимулирование спроса на украинские товары и создание благоприятных условий для развития производства.
Программа стартовала в октябре 2022 года, а реализуют ее Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфінжитло".
Банками-партнерами "єОселі" являются: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "ТАСКОМБАНК", BISBANK і "Радабанк".
С 10 сентября 2025 года в рамках программы "єОселя" начал действовать механизм компенсации:
"Мы понимаем, насколько сложно самостоятельно решить жилищный вопрос людям, которые потеряли дом из-за оккупации или боевых действий на прифронтовых территориях. Поэтому государство берет на себя часть расходов, чтобы сделать ипотеку для них более доступной", - сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Он добавил, что это - не только о социальной поддержке, но и об экономике.
"Мы формируем спрос на жилье, что в свою очередь стимулирует строительную отрасль и смежные производства", - отметил чиновник.
В Минэкономики объяснили, что компенсация от государства по программе "єОселя" для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий заработает после урегулирования механизма взаимодействия между Пенсионным фондом (ПФУ) и банками-партнерами.
Воспользоваться новым механизмом компенсации могут граждане, которые имеют статус ВПЛ или зарегистрированы на прифронтовой территории.
При этом ни они, ни члены их семей не должны:
"Исключение - если это жилье расположено на территории, где продолжаются боевые действия, на оккупированной территории или на территории боевых действий, где работают государственные электронные сервисы", - отметили в Минэкономики.
Сообщается, что новый механизм предусматривает:
В соответствии с условиями программы:
При этом максимальная стоимость жилья должна быть до 2 млн гривен.
Кроме того, для ВПЛ - оно должно быть не старше 20 лет.
Для граждан с прифронтовых территорий - работают действующие правила "єОселя":
Отмечается также, что все заявители должны соответствовать условиям участия в программе "єОселя".
Для того чтобы получить компенсацию в рамках программы "єОселя" украинцам необходимо:
После этого банк передает заявление в Пенсионный фонд Украины. ПФУ, в свою очередь, проверяет представленные данные на соответствие условиям компенсационной программы.
"После подтверждения можно оформить кредит с компенсацией", - подытожили в Минэкономики.
