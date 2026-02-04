Енергощит майбутнього: Естонія показала, як захистити українські міста від блекаутів

Естонія запустила найбільший у Європі акумуляторний парк на 100 МВт, досвід якого стане ключовим для захисту української енергосистеми від блекаутів та обстрілів.

Як пише РБК-Україна , про це повідомляє видання Еrr .

Поки Європа стрімко переходить на "зелену" енергію, Естонія зробила історичний крок, який може стати дорожньою картою для виживання української енергосистеми.

Так, в естонському місті Кійза офіційно відкрили найбільший у континентальній Європі акумуляторний парк, який має зміцнити стабільність енергосистеми та зменшити коливання цін на електроенергію.

Що таке парк у Кійза: цифри та потужність

Акумуляторний парк компанії Evecon - це 54 масивні контейнери, набиті літій-іонними батареями загальною потужністю 100 мегават. Система здатна одночасно забезпечити світлом близько 90 000 домогосподарств.

За словами керівника Evecon Карла-Йоонатана Квелла, після десинхронізації з російською енергосистемою Естонія з лютого минулого року самостійно відповідає за баланс і частоту мережі, а потужні акумуляторні парки відіграють у цьому ключову роль.

Міністр енергетики та довкілля Естонії Андрес Сутть зазначив, що такі об’єкти допомагають зрізати пікові ціни та зробити вартість електроенергії більш прогнозованою. Це важливо як для споживачів, так і для інвесторів, які ухвалюють рішення в умовах енергетичної трансформації.

Інвестиції в енергетику

Проєкт у Кійза реалізовано за участі французьких партнерів. Даний проєкт став найбільшою приватною інвестицією в історії енергетичного сектору Естонії.

До кінця року Evecon планує відкрити ще один аналогічний акумуляторний парк у місті Арукюла. Загальна вартість двох проєктів становить 170 мільйонів євро.

Чому естонський досвід - це "must have" для України

Україна сьогодні має найбільш розгалужену, але й найбільш поранену енергомережу в Європі.

Саме тому, за словами експертів, подібні акумуляторні парки - наше майбутнє: