ua en ru
Ср, 04 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Енергощит майбутнього: Естонія показала, як захистити українські міста від блекаутів

Естонія, Середа 04 лютого 2026 06:20
UA EN RU
Енергощит майбутнього: Естонія показала, як захистити українські міста від блекаутів Ілюстративне фото: відключення електроенергії (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Естонія запустила найбільший у Європі акумуляторний парк на 100 МВт, досвід якого стане ключовим для захисту української енергосистеми від блекаутів та обстрілів.

Як пише РБК-Україна, про це повідомляє видання Еrr.

Читайте також: Відключення світла 4 лютого: графіки по областях після найпотужнішого в цьому році удару

Поки Європа стрімко переходить на "зелену" енергію, Естонія зробила історичний крок, який може стати дорожньою картою для виживання української енергосистеми.

Так, в естонському місті Кійза офіційно відкрили найбільший у континентальній Європі акумуляторний парк, який має зміцнити стабільність енергосистеми та зменшити коливання цін на електроенергію.

Що таке парк у Кійза: цифри та потужність

Акумуляторний парк компанії Evecon - це 54 масивні контейнери, набиті літій-іонними батареями загальною потужністю 100 мегават. Система здатна одночасно забезпечити світлом близько 90 000 домогосподарств.

За словами керівника Evecon Карла-Йоонатана Квелла, після десинхронізації з російською енергосистемою Естонія з лютого минулого року самостійно відповідає за баланс і частоту мережі, а потужні акумуляторні парки відіграють у цьому ключову роль.

Міністр енергетики та довкілля Естонії Андрес Сутть зазначив, що такі об’єкти допомагають зрізати пікові ціни та зробити вартість електроенергії більш прогнозованою. Це важливо як для споживачів, так і для інвесторів, які ухвалюють рішення в умовах енергетичної трансформації.

Інвестиції в енергетику

Проєкт у Кійза реалізовано за участі французьких партнерів. Даний проєкт став найбільшою приватною інвестицією в історії енергетичного сектору Естонії.

До кінця року Evecon планує відкрити ще один аналогічний акумуляторний парк у місті Арукюла. Загальна вартість двох проєктів становить 170 мільйонів євро.

Чому естонський досвід - це "must have" для України

Україна сьогодні має найбільш розгалужену, але й найбільш поранену енергомережу в Європі.

Саме тому, за словами експертів, подібні акумуляторні парки - наше майбутнє:

  • Децентралізація: Замість однієї великої ТЕС, яку легко атакувати, десятки таких парків акумуляторів по всій країні можуть створити "гнучку" мережу, яку неможливо вивести з ладу одним ударом.

  • Швидкий старт: Акумулятори реагують на падіння частоти за мілісекунди. Це ідеальний інструмент для підтримання системи після ракетних влучань, поки енергетики перепідключають лінії.

  • Інтеграція з ВДЕ: Україна планує будувати багато вітрових та сонячних станцій. Без таких "PowerBank-ів", як у Кійза, ці станції можуть розбалансувати мережу.

Удар по ТЕЦ у Києві

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого росіяни застосували понад 70 ракет і понад 400 ударних дронів для масованого удару по Україні. Зокрема, під ударом опинилися й енергетичні об'єкти в Києві.

За попередніми підрахунками, Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Естонія Відключеня світла
Новини
Зеленський чекає реакції США на порушення Росією прохання Трампа
Зеленський чекає реакції США на порушення Росією прохання Трампа
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом