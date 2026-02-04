Енергощит майбутнього: Естонія показала, як захистити українські міста від блекаутів
Естонія запустила найбільший у Європі акумуляторний парк на 100 МВт, досвід якого стане ключовим для захисту української енергосистеми від блекаутів та обстрілів.
Як пише РБК-Україна, про це повідомляє видання Еrr.
Поки Європа стрімко переходить на "зелену" енергію, Естонія зробила історичний крок, який може стати дорожньою картою для виживання української енергосистеми.
Так, в естонському місті Кійза офіційно відкрили найбільший у континентальній Європі акумуляторний парк, який має зміцнити стабільність енергосистеми та зменшити коливання цін на електроенергію.
Що таке парк у Кійза: цифри та потужність
Акумуляторний парк компанії Evecon - це 54 масивні контейнери, набиті літій-іонними батареями загальною потужністю 100 мегават. Система здатна одночасно забезпечити світлом близько 90 000 домогосподарств.
За словами керівника Evecon Карла-Йоонатана Квелла, після десинхронізації з російською енергосистемою Естонія з лютого минулого року самостійно відповідає за баланс і частоту мережі, а потужні акумуляторні парки відіграють у цьому ключову роль.
Міністр енергетики та довкілля Естонії Андрес Сутть зазначив, що такі об’єкти допомагають зрізати пікові ціни та зробити вартість електроенергії більш прогнозованою. Це важливо як для споживачів, так і для інвесторів, які ухвалюють рішення в умовах енергетичної трансформації.
Інвестиції в енергетику
Проєкт у Кійза реалізовано за участі французьких партнерів. Даний проєкт став найбільшою приватною інвестицією в історії енергетичного сектору Естонії.
До кінця року Evecon планує відкрити ще один аналогічний акумуляторний парк у місті Арукюла. Загальна вартість двох проєктів становить 170 мільйонів євро.
Чому естонський досвід - це "must have" для України
Україна сьогодні має найбільш розгалужену, але й найбільш поранену енергомережу в Європі.
Саме тому, за словами експертів, подібні акумуляторні парки - наше майбутнє:
-
Децентралізація: Замість однієї великої ТЕС, яку легко атакувати, десятки таких парків акумуляторів по всій країні можуть створити "гнучку" мережу, яку неможливо вивести з ладу одним ударом.
-
Швидкий старт: Акумулятори реагують на падіння частоти за мілісекунди. Це ідеальний інструмент для підтримання системи після ракетних влучань, поки енергетики перепідключають лінії.
-
Інтеграція з ВДЕ: Україна планує будувати багато вітрових та сонячних станцій. Без таких "PowerBank-ів", як у Кійза, ці станції можуть розбалансувати мережу.
Удар по ТЕЦ у Києві
Нагадаємо, в ніч на 3 лютого росіяни застосували понад 70 ракет і понад 400 ударних дронів для масованого удару по Україні. Зокрема, під ударом опинилися й енергетичні об'єкти в Києві.
За попередніми підрахунками, Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень.