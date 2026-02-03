Відключення світла 4 лютого: графіки по областях після найпотужнішого в цьому році удару

В Україні 4 лютого будуть діяти графіки погодинних відключень світла, попри найбільшу атаку РФ на енергетику у 2026 році.

РБК-Україна зібрало, як будуть вимикати світло у кожній з областей країни.

Водночас для промисловості завтра будуть діяти графіки обмеження потужності.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили в "Укренерго".

Графіки відключень світла по областях

Одеська область

Як повідомили в ДТЕК, графіки 4 лютого будуть діяти лише там, де дозволяє стан мережі. Зараз в Одесі, частково в Одеському районі й деяких районних центрах Одещини - екстрені відключення.

Також в Одеській області велика кількість аварій через негоду.

Запорізька область

За повідомленням "Запоріжжяобленерго", завтра на Запоріжжі графіки відключення світла будуть такими:

Група 1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

Група 1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

Група 2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

Група 2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

Група 3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

Група 3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

Група 4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

Група 4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

Група 5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

Група 5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

Група 6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

Група 6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

Черкаська область

У Черкаській області, за даними місцевого обленерго, світло завтра будуть вимикати так:

Група 1.1: 00:00 - 03:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

Група 1.2: 01:00 - 04:30, 07:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 22:30

Група 2.1: 02:30 - 06:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 20:30 - 00:00

Група 2.2: 00:00 - 01:00, 03:30 - 07:30, 09:30 - 13:30, 15:30 - 19:30, 21:30 - 00:00

Група 3.1: 00:00 - 02:00, 04:30 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00

Група 3.2: 00:00 - 00:30, 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 00:00

Група 4.1: 02:00 - 05:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:30

Група 4.2: 00:00 - 02:30, 05:00 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 00:00

Група 5.1: 00:00 - 01:30, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Група 5.2: 01:30 - 05:00, 07:30 - 11:30, 13:30 - 17:30, 19:30 - 23:00

Група 6.1: 00:30 - 04:00, 06:30 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00

Група 6.2: 00:00 - 03:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:30 - 21:30, 23:30 - 00:00

Івано-Франківська область

За даними "Прикарпаттяобленерго", в Івано-Франківській області завтра будуть діяти наступні графіки відключення світла:

Львівська область

На Львівщині, як повідомляє місцеве обленерго, відключати світло завтра будуть так:

Полтавська область

"Полтаваобленерго" повідомляє, що в області завтра будуть вимикати світло:

з 00:00 по 07:00 в обсязі 4 черг.

з 07:00 по 22:00 в обсязі 4,5 черги.

з 22:00 по 23:59 в обсязі 4 черг.

Перевірити свою чергу та ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Сумська область

На Сумщині, за даними "Сумиобленерго", відключення світла будуть такими:

Миколаївська область

Як повідомляє "Миколаївобленерго", на Миколаївщині завтра будуть діяти наступні графіки відключень світла:

Група 1.1: 00:00 - 01:30, 06:00 - 11:30, 13:30 - 19:30, 21:30 - 00:00

Група 1.2: 01:30 - 05:30, 09:30 - 13:30, 17:30 - 23:30

Група 2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 13:30, 15:30 - 19:30, 23:30 - 00:00

Група 2.2: 01:30 - 05:30, 09:30 - 15:30, 17:30 - 22:00

Група 3.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 13:30, 15:30 - 21:30

Група 3.2: 03:30 - 07:30, 11:30 - 17:30, 19:30 - 00:00

Група 4.1: 03:30 - 07:30, 11:30 - 17:30, 19:30 - 00:00

Група 4.2: 03:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 19:30 - 00:00

Група 5.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 11:30, 15:30 - 21:30

Група 5.2: 00:00 - 01:30, 05:30 - 11:30, 13:30 - 17:30, 21:30 - 00:00

Група 6.1: 01:30 - 07:30, 10:00 - 15:30, 17:30 - 21:30

Група 6.2: 00:00 - 01:30, 05:30 - 09:30, 13:30 - 19:30, 21:30 - 00:00

Решта областей

На момент публікації інформації щодо графіків по інших областей не було, тож ознайомлюйтесь з ними згодом наресурсах місцевих обленерго: