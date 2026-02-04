ua en ru
Энергощит будущего: Эстония показала, как защитить украинские города от блэкаутов

Эстония, Среда 04 февраля 2026 06:20
Энергощит будущего: Эстония показала, как защитить украинские города от блэкаутов Иллюстративное фото: отключение электроэнергии (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Эстония запустила крупнейший в Европе аккумуляторный парк на 100 МВт, опыт которого станет ключевым для защиты украинской энергосистемы от блэкаутов и обстрелов.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает издание Егг.

Пока Европа стремительно переходит на "зеленую" энергию, Эстония сделала исторический шаг, который может стать дорожной картой для выживания украинской энергосистемы.

Так, в эстонском городе Кийза официально открыли крупнейший в континентальной Европе аккумуляторный парк, который должен укрепить стабильность энергосистемы и уменьшить колебания цен на электроэнергию.

Что такое парк в Кийза: цифры и мощность

Аккумуляторный парк компании Evecon - это 54 массивные контейнеры, набитые литий-ионными батареями общей мощностью 100 мегаватт. Система способна одновременно обеспечить светом около 90 000 домохозяйств.

По словам руководителя Evecon Карла-Йонатана Квелла, после десинхронизации с российской энергосистемой Эстония с февраля прошлого года самостоятельно отвечает за баланс и частоту сети, а мощные аккумуляторные парки играют в этом ключевую роль.

Министр энергетики и окружающей среды Эстонии Андрес Сутть отметил, что такие объекты помогают срезать пиковые цены и сделать стоимость электроэнергии более прогнозируемой. Это важно как для потребителей, так и для инвесторов, которые принимают решения в условиях энергетической трансформации.

Инвестиции в энергетику

Проект в Кийза реализован при участии французских партнеров. Данный проект стал крупнейшей частной инвестицией в истории энергетического сектора Эстонии.

До конца года Evecon планирует открыть еще один аналогичный аккумуляторный парк в городе Арукюла. Общая стоимость двух проектов составляет 170 миллионов евро.

Почему эстонский опыт - это "must have" для Украины

Украина сегодня имеет наиболее разветвленную, но и наиболее израненную энергосеть в Европе.

Именно поэтому, по словам экспертов, подобные аккумуляторные парки - наше будущее:

  • Децентрализация: Вместо одной большой ТЭС, которую легко атаковать, десятки таких парков аккумуляторов по всей стране могут создать "гибкую" сеть, которую невозможно вывести из строя одним ударом.

  • Быстрый старт: Аккумуляторы реагируют на падение частоты за миллисекунды. Это идеальный инструмент для поддержания системы после ракетных попаданий, пока энергетики переподключают линии.

  • Интеграция с ВИЭ: Украина планирует строить много ветровых и солнечных станций. Без таких "PowerBank-ов", как у Кийза, эти станции могут разбалансировать сеть.

Удар по ТЭЦ в Киеве

Напомним, в ночь на 3 февраля россияне применили более 70 ракет и более 400 ударных дронов для массированного удара по Украине. В частности, под ударом оказались и энергетические объекты в Киеве.

По предварительным подсчетам, Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для людей, получила сильные повреждения.

