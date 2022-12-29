Ракетна атака на Київ: у КМВА повідомили про наслідки

Під час ракетної атаки 29 грудня в Києві пошкоджено декілька будинків, промислове підприємство та дитячий майданчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації ( КМВА ).

"Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі", - йдеться в повідомленні.

Ситуація щодо постраждалих уточнюється, зазначили в КМВА.

Нагадаємо, російські війська під час масованої атаки 29 грудня випустили у бік України понад 120 ракет.

Мер Києва Віталій Кличко попередив про можливі перебої зі світлом у столиці.