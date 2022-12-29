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Ракетна атака на Київ: у КМВА повідомили про наслідки

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 09:49
Ракетна атака на Київ: у КМВА повідомили про наслідки Фото: Київ знову зазнав ракетної атаки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Під час ракетної атаки 29 грудня в Києві пошкоджено декілька будинків, промислове підприємство та дитячий майданчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі", - йдеться в повідомленні.

Ситуація щодо постраждалих уточнюється, зазначили в КМВА.

Нагадаємо, російські війська під час масованої атаки 29 грудня випустили у бік України понад 120 ракет.

Мер Києва Віталій Кличко попередив про можливі перебої зі світлом у столиці.

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Київ ракетный удар
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