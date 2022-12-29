Ракетна атака на Київ: у КМВА повідомили про наслідки
Фото: Київ знову зазнав ракетної атаки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Під час ракетної атаки 29 грудня в Києві пошкоджено декілька будинків, промислове підприємство та дитячий майданчик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації (КМВА).
"Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі", - йдеться в повідомленні.
Ситуація щодо постраждалих уточнюється, зазначили в КМВА.
Нагадаємо, російські війська під час масованої атаки 29 грудня випустили у бік України понад 120 ракет.
Мер Києва Віталій Кличко попередив про можливі перебої зі світлом у столиці.