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Энергоснабжение в Киеве на днях может вернуться к дообстрельному уровню, - YASNO

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Киев, Четверг 29 декабря 2022 18:49
Энергоснабжение в Киеве на днях может вернуться к дообстрельному уровню, - YASNO Фото: энергоснабжение в Киеве на днях может вернуться к дообстрельному уровню (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве после сегодняшнего ракетного обстрела довольно высокий уровень доступности электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"По ситуации: прилеты по энергетической инфраструктуре есть, несмотря на столь фантастическую эффективность ПВО. Продолжаются противопожарные и ремонтные работы", - написал Коваленко.

По его словам в Киеве текущий уровень доступности электроэнергии довольно высокий.

"Есть высокая вероятность, что на днях вернемся к дообстрельному уровню", - добавил гендиректор YASNO.

Напомним, после десятой массированной ракетной атаки российских оккупантови 40% жителей Киева остались без электроэнергии.

К тому же, в Киеве в результате обстрелов пострадали три человека.

Также были повреждены несколько домов, промышленное предприятие и детская площадка.

Тем временем силы ПВО уничтожили 16 ракет над Киевом.

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