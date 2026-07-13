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Енергооб'єкти та ППО: "Мадяр" заявив про нові ураження у Криму (відео)

18:30 13.07.2026 Пн
2 хв
Cили безпілотних систем системно випалюють енергетичну інфраструктуру ворога
aimg Олена Бджола
Фото: енергосистема РФ в окупованому Криму (Getty Images)

За два дні українські воїни досягли вагомих результатів у Криму, на Донбасі та у Запорізькій області. Уражені десятки енергооб'єктів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

Операція “Кримський рубильник off” та ППОпад

"Мадяр" звітував, що 12-13 липня ЗСУ відпрацьовано такі стратегічні об'єкти як:

  • енергоміст Кубань-Крим,
  • 10 енерговузлів,
  • 5 елементів ППО у Криму (С-400, ПанцирС1, Тор, Небо-У)

Цими днями "Птахами СБС" у Криму та на решті окупованих територій уражено 11 енерговузлів-підстанцій різної потужності:

  • 9 електропідстанцій,
  • стратегічний Пункт перетоку електрики енергомосту Кубань-Крим з РФ “Крим”,
  • перекачувальну газову станцію.

Командувач СБС уточнив, що знищено 5 елементів ППО ворога:

  • пускову С-400 “Тріумф”,
  • ЗРК “Тор”,
  • ЗРГК “Панцир-С1”,
  • 2 комплекси РЛС “Небо-У”.

Які цілі дістали СБС у Криму та на ТОТ

"Мадяр" назвав результати уражень за ці дві доби:

  • Пускова установка ЗРК С-400 "Тріумф", нп Керч, АР Крим;
  • ЗРК "Тор-М2", нп Валер'янівка, Донецька обл.;
  • ЗРГК "Панцир-С1", нп Осовини, АР Крим;
  • РЛС "Небо-У", нп Керч, АР Крим;
  • РЛС "Небо-У", нп Мелек-Чесме, АР Крим;
  • Пункт перетоку "Кубань-Крим", нп Глазівка, АР Крим;
  • ПС 220 кВ "Комиш-Бурун", нп Керч, АР Крим;
  • ПС 110 кВ "Рубіжне", нп Рубіжне, Луганська обл.;
  • ПС 220 кВ "Лисичанська", нп Сіверськодонецьк, Луганська обл.;
  • ПС 110 кВ "Ковильне", нп Ковильне, АР Крим,;
  • ПС 110 кВ "Зимине", нп Зимине, АР Крим;
  • ПС 330 кВ "Зоря", нп Афіни, АР Крим;
  • Електропідстанція, нп Кременівка, Донецька обл.;
  • Електропідстанція, нп Зоря, Донецька обл.;
  • Електропідстанція, нп Черноземне, Запорізька обл.;
  • Інфраструктура ПГС, нп Житлівка, Луганська обл.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 липня воїни СБС уразили 15 суден "тіньового флоту" РФ. Під атакою були також російські енерговузли на ТОТ і ППО.

Україна дронами вночі 10 липня уразила 13 суден російського "тіньового флоту" поблизу окупованого Криму. Серед них: 10 танкерів, один суховантаж, один пором і один морський буксир.

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УкраїнаКримСили безпілотних системВійна Росії проти України