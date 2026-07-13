Енергооб'єкти та ППО: "Мадяр" заявив про нові ураження у Криму (відео)

За два дні українські воїни досягли вагомих результатів у Криму, на Донбасі та у Запорізькій області. Уражені десятки енергооб'єктів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.
"Мадяр" звітував, що 12-13 липня ЗСУ відпрацьовано такі стратегічні об'єкти як:
Цими днями "Птахами СБС" у Криму та на решті окупованих територій уражено 11 енерговузлів-підстанцій різної потужності:
Командувач СБС уточнив, що знищено 5 елементів ППО ворога:
"Мадяр" назвав результати уражень за ці дві доби:
Нагадаємо, що у ніч проти 13 липня воїни СБС уразили 15 суден "тіньового флоту" РФ. Під атакою були також російські енерговузли на ТОТ і ППО.
Україна дронами вночі 10 липня уразила 13 суден російського "тіньового флоту" поблизу окупованого Криму. Серед них: 10 танкерів, один суховантаж, один пором і один морський буксир.