Енергооб'єкти та ППО: "Мадяр" заявив про нові ураження у Криму (відео)

Нагадаємо, що у ніч проти 13 липня воїни СБС уразили 15 суден "тіньового флоту" РФ. Під атакою були також російські енерговузли на ТОТ і ППО.

Україна дронами вночі 10 липня уразила 13 суден російського "тіньового флоту" поблизу окупованого Криму. Серед них: 10 танкерів, один суховантаж, один пором і один морський буксир.