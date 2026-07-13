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Энергообъекты и ПВО: "Мадяр" заявил о новых поражениях в Крыму (видео)

18:30 13.07.2026 Пн
2 мин
Cили беспилотных систем системно выжигают энергетическую инфраструктуру врага
aimg Елена Бджола
Фото: энергосистема РФ в оккупированному Крыму (Getty Images)

За два дня украинские воины достигли весомых результатов в Крыму, на Донбассе и в Запорожской области. Поражены десятки энергообъектов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.

Операция "Крымский рубильник off" и ППОпад

"Мадяр" отчитался, что 12-13 июля ВСУ отработали такие стратегические объекты как:

  • энергомост Кубань-Крым,
  • 10 энергоузлов,
  • 5 элементов ПВО в Крыму (С-400, Панцирь-С1, Тор, Небо-У)

На днях "Птахами СБС" в Крыму и на остальных оккупированных территориях поражено 11 энергоузлов-подстанций разной мощности:

  • 9 электроподстанций,
  • стратегический Пункт перетока электричества энергомоста Кубань-Крым из РФ "Крым",
  • перекачивающую газовую станцию.

Командующий СБС уточнил, что уничтожено 5 элементов ПВО врага:

  • пусковую С-400 "Триумф",
  • ЗРК "Тор",
  • ЗРГК "Панцирь-С1",
  • 2 комплекса РЛС "Небо-У".

Какие цели получили СБС в Крыму и на ТОТ

"Мадьяр" назвал результаты поражений за эти двое суток:

  • Пусковая установка ЗРК С-400 "Триумф", нп Керчь, АР Крым;
  • ЗРК "Тор-М2", нп Валерьяновка, Донецкая обл.;
  • ЗРГК "Панцирь-С1", нп Осовины, АР Крым;
  • РЛС "Небо-У", нп Керчь, АР Крым;
  • РЛС "Небо-У", нп Мелек-Чесме, АР Крым;
  • Пункт перетока "Кубань-Крым", нп Глазовка, АР Крым;
  • ПС 220 кВ "Комыш-Бурун", нп Керчь, АР Крым;
  • ПС 110 кВ "Рубежное", нп Рубежное, Луганская обл.;
  • ПС 220 кВ "Лисичанская", нп Северодонецк, Луганская обл.;
  • ПС 110 кВ "Ковальное", нп Ковыльное, АР Крым;
  • ПС 110 кВ "Зимино", нп Зимино, АР Крым;
  • ПС 330 кВ "Заря", нп Афины, АР Крым;
  • Электроподстанция, нп Кременовка, Донецкая обл.;
  • Электроподстанция, нп Заря, Донецкая обл.;
  • Электроподстанция, нп Черноземное, Запорожская обл.;
  • Инфраструктура ПГС, нп Житловка, Луганская обл.

Напомним, что в ночь на 13 июля воины СБС поразили 15 судов "теневого флота" РФ. Под атакой были также российские энергоузлы на ВОТ и ПВО.

Украина дронами ночью 10 июля поразила 13 судов российского "теневого флота" вблизи оккупированного Крыма. Среди них: 10 танкеров, один сухогруз, один паром и морской буксир.

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