Энергообъекты и ПВО: "Мадяр" заявил о новых поражениях в Крыму (видео)

Напомним, что в ночь на 13 июля воины СБС поразили 15 судов "теневого флота" РФ. Под атакой были также российские энергоузлы на ВОТ и ПВО.

Украина дронами ночью 10 июля поразила 13 судов российского "теневого флота" вблизи оккупированного Крыма. Среди них: 10 танкеров, один сухогруз, один паром и морской буксир.